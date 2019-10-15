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РИА Новости

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

19:05 15.10.2019 (обновлено: 04:22 16.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом в своем фейсбуке написала Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
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По ее словам, также для выполнения политического блока соглашений необходимо полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.
Кроме этого, Киев настаивает на том, что на неподконтрольных территориях Донбасса должны работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели. Также Киев должен контролировать российско-украинскую границу, добавила Олифер.
Несмотря на то что ополченцы трижды сообщали о готовности развести силы в районе Петровского и Золотого, а ответа от украинских силовиков не последовало, пресс-секретарь Кучмы обвинила ДНР и ЛНР в срыве отвода сил в Петровском и Золотом.
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Киевская сторона также подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка и Кумачово Донецкой области, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Кроме того, в тексте соглашений отмечается, что "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта <…> должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферОБСЕЛеонид КучмаВ мире
Популярные комментарии
Пора Путину с этим бардаком кончать.
15 октября, 19:19
сергей карпухин
479520028
Вот так. Древнюю Украину надо распускать и забыть про Минск.
15 октября, 19:07
vvab6
4311812017
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