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РИА Новости

Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

08:36 16.10.2019 (обновлено: 16:17 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
По мнению Пушкова, это требование делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как ДНР и ЛНР выступают сторонами договоренностей.

"Странные маневры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо", — написал парламентарий в твиттере.

Он также отметил, что таким образом Киев пытается выиграть время.
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Накануне Олифер перечислила условия, при которых Украина готова выполнять Минские соглашения. Помимо роспуска самопровозглашенных республик, это полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Донбасса, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, Киев настаивает на том, что на неподконтрольных территориях Донбасса должны работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели, а граница с Россией должна контролироваться украинской стороной.
Минские соглашения предусматривают такой порядок действий: сперва необходимо установить перемирие и развести силы, на следующий день после этого — начать диалог о выборах в Донбассе. Кроме того, должна быть проведена амнистия участников конфликта.
Восстановление же контроля над границей со стороны Украины должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферЛеонид КучмаСовет Федерации РФАлексей ПушковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Распустить давно пора сам Киев, а потом решать проблемы. Хохлы никогда ничего не решат- они боятся проиграть в любом деле, торгуются. А это показатель слабости и жадности. На этом далеко не уедешь. Они желают, что бы Донбасс кормил половину Украины, нахлебников западных националистов.
16 октября, 09:49
barabashkg
10100003
следует распустить украину
16 октября, 09:41
Евгений Д
9330013
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