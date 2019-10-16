Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Двое турецких военных погибли в районе Манбиджа при обстреле со стороны правительственной армии Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

NTV . "Мы в ответ открыли интенсивный огонь и заставили их сполна расплатиться за это", — сказал он, цитату приводит телеканал

Накануне сообщалось о гибели еще двух турецких солдат при атаке курдов.

Манбидж — крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь в него вошли сирийские правительственные силы, а патрулирование взяла на себя российская военная полиция.

"Источник мира"

Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Исламского государства"*. По словам Эрдогана, цель Анкары — создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

В воскресенье Дамаск по договоренности с курдскими силами направил войска на север страны, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Накануне в Минобороны сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и несколько других населенных пунктов, которые ранее контролировали курды.