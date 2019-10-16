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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии

12:30 16.10.2019 (обновлено: 13:59 16.10.2019)
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© AFP 2019 / Aaref WatadВоенная техника армии Турции на окраине сирийского города Манбидж
Военная техника армии Турции на окраине сирийского города Манбидж
© AFP 2019 / Aaref Watad
АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Двое турецких военных погибли в районе Манбиджа при обстреле со стороны правительственной армии Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы в ответ открыли интенсивный огонь и заставили их сполна расплатиться за это", — сказал он, цитату приводит телеканал NTV.
Накануне сообщалось о гибели еще двух турецких солдат при атаке курдов.
Манбидж — крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь в него вошли сирийские правительственные силы, а патрулирование взяла на себя российская военная полиция.
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Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Исламского государства"*. По словам Эрдогана, цель Анкары — создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.
В воскресенье Дамаск по договоренности с курдскими силами направил войска на север страны, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
Накануне в Минобороны сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и несколько других населенных пунктов, которые ранее контролировали курды.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Даже если это и так . они "погибли" на территории чужой суверенной страны... а не на территории Турции..
16 октября, 12:48
Пересмешник .
5410133
Точно же так как и свыше 100 ваших погибших там военных .
16 октября, 13:22
A Alex Spitz
17301012
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