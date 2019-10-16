Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Российские военные полицейские впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил офицер Вооруженных сил России Сафар Сафаров.

"При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются", — рассказал он.

Сафаров отметил, что еще неделю назад полицейские не могли открыто заехать в Манбидж, поскольку этому препятствовали американские военные. "Мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге", — уточнил он.

По словам офицера, первое российское патрулирование города и его окрестностей продлилось более трех часов.

"Мы будем продолжать контролировать свою зону ответственности. Наша главная задача — обеспечить безопасность населения в случае обстрелов с любой стороны. Это уже не первая наша задача в этой зоне: мы работаем здесь уже больше полугода — и проблем не возникало ни с кем", — добавил он.

Город Манбидж в 85 километрах к востоку от Алеппо был освобожден курдскими отрядами Сил народной самообороны в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из группировки "Исламское государство"*, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

В воскресенье Дамаск по договоренности с курдскими силами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Накануне в Минобороны сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, направившись к сирийско-иракской границе.

Сейчас Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.