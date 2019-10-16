На создание краболовов на Дальнем Востоке выделили десять миллиардов рублей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти РФ одобрили идею направить 10 миллиардов рублей на субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке, пишет газета Власти РФ одобрили идею направить 10 миллиардов рублей на субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо президенту от вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева.

"Президент Владимир Путин согласился выдать бюджетные субсидии для строительства краболовов на верфях Дальнего Востока. Предполагается, что заказчики судов смогут получить из бюджета компенсацию до 20% их стоимости. Соответствующая виза от 1 октября стоит на письме президенту от вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева", - пишет газета.

Речь идет о строительстве краболовов, которые будут заказаны по итогам состоявшихся аукционов по распределению квот на вылов краба. На каждый лот должен быть построен краболов. Готовность выполнить заказ в регионе выражали "Восточная верфь", Находкинский судоремонтный завод, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, центр судоремонта "Дальзавод", Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (вместе с заводом "Пелла"), а также Судостроительный завод им. Октябрьской революции, отмечает издание.

О новом механизме господдержки дальневосточных верфей вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев объявил в начале месяца, после совещания в Хабаровске по вопросу развития судостроения в регионе. Трутнев сообщал, что федеральные власти планируют ввести целевые субсидии для строительства краболовных судов на Дальнем Востоке, для этого из бюджета планируется выделить до 10 миллиардов рублей.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в августе просила выделить верфям Дальнего Востока 20 миллиардов рублей на модернизацию мощностей для строительства краболовов. В начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов - квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. Первые аукционы прошли в октябре.