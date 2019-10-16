В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки. Такую версию, как передает Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки. Такую версию, как передает "Громадське" , высказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Представитель внешнеполитического ведомства, ссылаясь на информацию, якобы полученную от посла Турции в Киеве, утверждает, что по линии турецких дипломатов списки гостей на встрече с Эрдоганом не согласовывались.

Ранее Эрдоган встретился в Анкаре с представителями парламентской делегации из России. В ее состав вошли два депутата Госдумы от Крыма — Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Политики с полуострова впервые побывали в Турции вместе с официальной российской делегацией.

МИД Украины в связи со встречей Эрдогана с депутатами от Крыма направил ноту протеста Турции и вызвал посла этой страны, а прокуратура так называемой Автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) пообещала дать оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию.