В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки. Такую версию, как передает "Громадське", высказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Представитель внешнеполитического ведомства, ссылаясь на информацию, якобы полученную от посла Турции в Киеве, утверждает, что по линии турецких дипломатов списки гостей на встрече с Эрдоганом не согласовывались.
8 августа, 23:45РИА НовостиВ России ответили на заявление Эрдогана о Крыме
Ранее Эрдоган встретился в Анкаре с представителями парламентской делегации из России. В ее состав вошли два депутата Госдумы от Крыма — Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Политики с полуострова впервые побывали в Турции вместе с официальной российской делегацией.
МИД Украины в связи со встречей Эрдогана с депутатами от Крыма направил ноту протеста Турции и вызвал посла этой страны, а прокуратура так называемой Автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) пообещала дать оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию.
Поклонская, в свою очередь, отметила, что эта так называемая "прокуратура" - фиктивная структура, являющаяся "отголоском прошлого преступного режима" Петра Порошенко. По ее словам, все заявления этой структурой делаются ради того, чтобы создать "видимость борьбы".