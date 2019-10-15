В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области. Об этом Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области. Об этом сообщает "КП".

Специалисты пока не установили, как 0,51 промилле этанола оказалось в организме ребенка.

В местной прокуратуре отказались комментировать результаты анализов.

"В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия", — говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре считают, что поднятая "шумиха" совершенно необоснованна, так как родителям погибшего мальчика дали полный развернутый ответ обо всех этапах следствия.

По мнению адвоката Федора Коновалова, содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения.

"Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никоим образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела", — подчеркнул он.

Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.