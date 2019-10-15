Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T05:38Z
https://ria.ru/20191015/1559828079.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155982/69/1559826982_0:634:960:1174_1036x0_80_0_0_8842dab8dbfea7f6d0c8ca444bf692b3.jpg
РИА Новости

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

19:28 15.10.2019 (обновлено: 05:38 16.10.2019)
57727
© Фото : страница в "ВКонтакте" Подслушано Уржум, Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница в "ВКонтакте" Подслушано Уржум, Уржумский район
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области. Об этом сообщает "КП".
Специалисты пока не установили, как 0,51 промилле этанола оказалось в организме ребенка.
В местной прокуратуре отказались комментировать результаты анализов.
"В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия", — говорится в сообщении.
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
Вчера, 18:09РИА Новости
Сестра рассказала о подозреваемом в убийстве жительницы Екатеринбурга
При этом в прокуратуре считают, что поднятая "шумиха" совершенно необоснованна, так как родителям погибшего мальчика дали полный развернутый ответ обо всех этапах следствия.
По мнению адвоката Федора Коновалова, содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения.
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
8 октября, 17:19РИА Новости
В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде
"Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никоим образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела", — подчеркнул он.
Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
14 октября, 12:15РИА Новости
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
12141833458133
Обсудить 106
Кировская областьУржумский районПроисшествия
Популярные комментарии
Что, Опять???
15 октября, 19:46
МММоё Мнение
187413127
Не тот же самый судмедэксперт определил наличие метанола?
15 октября, 19:53
Руслан Петров
14523215
Рекомендуем
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Молодая пара
Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
В Москве уволили педагога коррекционной школы, которая била учеников
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
Сестра рассказала о подозреваемом в убийстве жительницы Екатеринбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния