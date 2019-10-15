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РИА Новости

По делу сбитого полицейским "пьяного" мальчика пройдут повторные экспертизы

20:49 15.10.2019 (обновлено: 20:51 15.10.2019)
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Подслушано Уржум, Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница в "ВКонтакте" Подслушано Уржум, Уржумский район
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в июле в Кировской области 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик ", - сказала Петренко.
Она отметила, что в СМИ "появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя".
"Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности. Александр Бастрыкин поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы", - добавила представитель СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
20 мая, 13:57РИА Новости
СК предъявил обвинение полицейскому, сбившему насмерть подростка в Саратове
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинКировская областьРоссияПроисшествия
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