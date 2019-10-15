По делу сбитого полицейским "пьяного" мальчика пройдут повторные экспертизы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в июле в Кировской области 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик ", - сказала Петренко.

Она отметила, что в СМИ "появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя".