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РИА Новости

Депутат Рады раскритиковал посещение премьером концерта ультраправой группы

19:11 15.10.2019 (обновлено: 19:20 15.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат украинской Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний считает, что посещение премьером Алексеем Гончаруком концерта ультраправой рок-группы "Сокира Перуна" поставило жирный минус всей Украине и что инвестиции человек с таким реноме вряд ли привлечет.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт "Сокиры Перуна", который организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. По данным издания, весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" нацистских символов.
"Он (Гончарук) пошел на концерт группы "Сокира Перуна", которая презентует себя с фашистской идеологией, символами, запрещенными и осужденными в мире, запрещенными Нюрнбергским процессом. Он, видимо, не понимает, что этим он ставит большой жирный минус Украине, где он занимает ключевую должность", - сказал Загородний в кулуарах украинского парламента во вторник, трансляцию вел телеканал NewsOne.
"Если он туда пошел, значит он симпатизирует этой идеологии. С такими людьми лидеры стран мира практически не разговаривают. Под такого премьера на Украине инвестиции не придут", - считает депутат.
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций
14 октября, 13:51Акценты
Свастика для премьера. С кем неонацисты делят сцену в КиевеУкраинский премьер-министр сходил в выходные на концерт. Имеет полное право. Только вот выступала там группа неонацистской направленности. Имеет ли политик высокого ранга право на такие развлечения?
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВ мире
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