Депутат Рады раскритиковал посещение премьером концерта ультраправой группы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат украинской Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний считает, что посещение премьером Алексеем Гончаруком концерта ультраправой рок-группы "Сокира Перуна" поставило жирный минус всей Украине и что инвестиции человек с таким реноме вряд ли привлечет.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт "Сокиры Перуна", который организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. По данным издания, весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" нацистских символов.
"Он (Гончарук) пошел на концерт группы "Сокира Перуна", которая презентует себя с фашистской идеологией, символами, запрещенными и осужденными в мире, запрещенными Нюрнбергским процессом. Он, видимо, не понимает, что этим он ставит большой жирный минус Украине, где он занимает ключевую должность", - сказал Загородний в кулуарах украинского парламента во вторник, трансляцию вел телеканал NewsOne.
"Если он туда пошел, значит он симпатизирует этой идеологии. С такими людьми лидеры стран мира практически не разговаривают. Под такого премьера на Украине инвестиции не придут", - считает депутат.