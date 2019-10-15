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РИА Новости
Война в Сирии

Турция должна прекратить операцию в Сирии, заявили Джонсон и Столтенберг

18:01 15.10.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что военная операция Турции в Сирии должна прекратиться, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя канцелярии британского премьера.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Премьер-министр и генсек НАТО, оба выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на севере Сирии. Они сошлись на том, что все союзники по НАТО, включая Турцию, должны сосредоточить усилия на победе над ИГИЛ* и не растерять успехи, которых удалось добиться за последние годы", - говорится в заявлении.
"Лидеры подчеркнули ценность Турции как союзника по НАТО и отметили роль, которую она играет в поддержке сирийских беженцев. Но они ясно дали понять, что нынешняя военная операция Турции должна прекратиться", - указывается в заявлении.
Столтенберг также поблагодарил Великобританию за средства, выделяемые ей на поддержку альянса и превышающие 2% ВВП. Оба лидера отметили, что все страны НАТО должны выплачивать сумму в размере 2% своего ВВП на нужды альянса.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииБорис ДжонсонНАТОВеликобританияТурцияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
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