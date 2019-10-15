Космонавта Алексея Леонова похоронили в Мытищах

МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт — РИА Новости. Легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания прошла в ритуальном зале. Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда Борис Волынов, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, американский астронавт Томас Стаффорд — участник миссии "Союз" — "Аполлон".

Похороны первого человека, вышедшего в открытый космос, прошли с особыми почестями. Перед тем как гроб опустили в землю, военнослужащие почетного эскорта склонили флаги над могилой, а затем прозвучал тройной оружейный салют.

С последним залпом военный оркестр начал играть гимн Дмитрия Бортнянского "Коль славен наш Господь в Сионе".

Леонов скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах, после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

О Леонове

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1957-м он окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков, а в июне 1960 года его отобрали в первый отряд космонавтов под одиннадцатым номером.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Длительность пребывания в безвоздушном пространстве составила 12 минут.

В июле 1975 года Леонов стал участником советско-американского группового космического полета по программе "Союз" — "Аполлон", с которого началось международное сотрудничество в космосе.

Помимо того, он проходил подготовку к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе, но она была закрыта, когда США первыми высадились на спутнике Земли.