Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:56Z
https://ria.ru/20191015/1559812019.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155981/23/1559812316_0:166:3085:1901_1036x0_80_0_0_f56ad4edf4311dd38c0e03cd081e794b.jpg
РИА Новости

Космонавта Алексея Леонова похоронили в Мытищах

14:20 15.10.2019 (обновлено: 14:56 15.10.2019)
770
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
Церемония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт — РИА Новости. Легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания прошла в ритуальном зале. Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда Борис Волынов, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, американский астронавт Томас Стаффорд — участник миссии "Союз" — "Аполлон".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
Церемония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
Похороны первого человека, вышедшего в открытый космос, прошли с особыми почестями. Перед тем как гроб опустили в землю, военнослужащие почетного эскорта склонили флаги над могилой, а затем прозвучал тройной оружейный салют.
С последним залпом военный оркестр начал играть гимн Дмитрия Бортнянского "Коль славен наш Господь в Сионе".
Леонов скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах, после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.
Ближе к звездам. Жизненный путь космонавта Алексея Леонова
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКурсант авиационного училища Алексей Леонов, 1956 год.
Алексей Леонов
1 из 20
Курсант авиационного училища Алексей Леонов, 1956 год.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Космонавты П. Беляев (слева) и А. Леонов (справа) в тренажере космического корабля "Восход-2". 21 февраля 1965 года.

Космонавты Беляев и Леонов в тренажере космического корабля
2 из 20

Космонавты П. Беляев (слева) и А. Леонов (справа) в тренажере космического корабля "Восход-2". 21 февраля 1965 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Алексей Леонов в самолете-тренажере отрабатывает полет в невесомости.
Космонавт Леонов в самолете-тренажере
3 из 20
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в самолете-тренажере отрабатывает полет в невесомости.
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Николай Макаров / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2".

Леонов перед выездом на стартовую площадку
4 из 20

Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2".

© РИА Новости / Николай Макаров
Перейти в фотобанк
© AP Photo

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2". 18 марта 1965 года. Кадр телевизионной трансляции.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля Восход-2
5 из 20

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2". 18 марта 1965 года. Кадр телевизионной трансляции.

© AP Photo
© AP Photo

Советские космонавты Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур, Москва. 23 марта 1965 года.

Советские космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур
6 из 20

Советские космонавты Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур, Москва. 23 марта 1965 года.

© AP Photo
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 1965 год.

Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов
7 из 20

Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 1965 год.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой, 1967 год.

Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой
8 из 20

Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой, 1967 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МиГ-21.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МИГ-21
9 из 20

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МиГ-21.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов за наброском рисунка "Выход в космос".
Космонавт Алексей Леонов за наброском рисунка Выход в космос
10 из 20
Космонавт Алексей Леонов за наброском рисунка "Выход в космос".
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке. 1 января 1965 года.

Космонавт Алексей Леонов на киносъемке
11 из 20

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке. 1 января 1965 года.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за оформлением газеты "Нептун".
Космонавт Алексей Леонов за оформлением газеты
12 из 20
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за оформлением газеты "Нептун".
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Экспериментальный проект "Союз-Аполлон". Справа (второй ряд) Алексей Леонов, командир корабля "Союз-19". 1975 год.

Экипажи космических кораблей Союз и Аполлон
13 из 20

Экспериментальный проект "Союз-Аполлон". Справа (второй ряд) Алексей Леонов, командир корабля "Союз-19". 1975 год.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Фото : NASA / Музей Красногорского механического завода

Томас Стаффорд и Алексей Леонов на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон". 1975 год.

Томас Стаффорд и Алексей Леонов с киноаппаратом К3А на борту орбитального комплекса Союз-Аполлон
14 из 20

Томас Стаффорд и Алексей Леонов на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон". 1975 год.

© Фото : NASA / Музей Красногорского механического завода
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Летчик-космонавт СССР Алексей. Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после полета космических кораблей "Союз-Аполлон". 1975 год.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год
15 из 20

Летчик-космонавт СССР Алексей. Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после полета космических кораблей "Союз-Аполлон". 1975 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов после тренировочного полета отдыхает на цветущем поле, 1975 год.

Космонавт Алексей Леонов
16 из 20

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов после тренировочного полета отдыхает на цветущем поле, 1975 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в павильоне Космос на ВДНХ СССР
17 из 20

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Гайков

Фотография космонавта Алексея Леонова с внуком.

Фотография советского космонавта Алексея Леонова с внуком
18 из 20

Фотография космонавта Алексея Леонова с внуком.

© РИА Новости / Павел Гайков
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины "Восход-2. 18.03.1965 г. Первый выход в открытый космос" Третьяковской галерее.

Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины Третьяковской галерее
19 из 20

Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины "Восход-2. 18.03.1965 г. Первый выход в открытый космос" Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Командир космического корабля "Союз-19" Алексей Леонов во время встречи, посвященной 40-летию космической миссии "Союз-Аполлон".

Алексей Леонов
20 из 20

Командир космического корабля "Союз-19" Алексей Леонов во время встречи, посвященной 40-летию космической миссии "Союз-Аполлон".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20
Курсант авиационного училища Алексей Леонов, 1956 год.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 20

Космонавты П. Беляев (слева) и А. Леонов (справа) в тренажере космического корабля "Восход-2". 21 февраля 1965 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 20
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в самолете-тренажере отрабатывает полет в невесомости.
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
4 из 20

Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2".

© РИА Новости / Николай Макаров
Перейти в фотобанк
5 из 20

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2". 18 марта 1965 года. Кадр телевизионной трансляции.

© AP Photo
6 из 20

Советские космонавты Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур, Москва. 23 марта 1965 года.

© AP Photo
7 из 20

Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 1965 год.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 20

Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой, 1967 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
9 из 20

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МиГ-21.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
10 из 20
Космонавт Алексей Леонов за наброском рисунка "Выход в космос".
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
11 из 20

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке. 1 января 1965 года.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
12 из 20
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за оформлением газеты "Нептун".
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
13 из 20

Экспериментальный проект "Союз-Аполлон". Справа (второй ряд) Алексей Леонов, командир корабля "Союз-19". 1975 год.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 20

Томас Стаффорд и Алексей Леонов на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон". 1975 год.

© Фото : NASA / Музей Красногорского механического завода
15 из 20

Летчик-космонавт СССР Алексей. Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после полета космических кораблей "Союз-Аполлон". 1975 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов после тренировочного полета отдыхает на цветущем поле, 1975 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
17 из 20

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
18 из 20

Фотография космонавта Алексея Леонова с внуком.

© РИА Новости / Павел Гайков
19 из 20

Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины "Восход-2. 18.03.1965 г. Первый выход в открытый космос" Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
20 из 20

Командир космического корабля "Союз-19" Алексей Леонов во время встречи, посвященной 40-летию космической миссии "Союз-Аполлон".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

О Леонове

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1957-м он окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков, а в июне 1960 года его отобрали в первый отряд космонавтов под одиннадцатым номером.
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Длительность пребывания в безвоздушном пространстве составила 12 минут.
В июле 1975 года Леонов стал участником советско-американского группового космического полета по программе "Союз" — "Аполлон", с которого началось международное сотрудничество в космосе.
Помимо того, он проходил подготовку к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе, но она была закрыта, когда США первыми высадились на спутнике Земли.
Леонов — автор четырех изобретений и более десяти научных работ.
0013310
Обсудить 0
Алексей ЛеоновВалентина ТерешковаСергей ШойгуМоскваОбщество
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Лента
новостей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Женщина в наручниках
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Лента новостейМолния