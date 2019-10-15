Космонавта Алексея Леонова похоронили в Мытищах

Космонавты П. Беляев (слева) и А. Леонов (справа) в тренажере космического корабля "Восход-2". 21 февраля 1965 года.
Космонавты П. Беляев (слева) и А. Леонов (справа) в тренажере космического корабля "Восход-2". 21 февраля 1965 года.
Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2".
Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2".
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2". 18 марта 1965 года. Кадр телевизионной трансляции.
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2". 18 марта 1965 года. Кадр телевизионной трансляции.
Советские космонавты Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур, Москва. 23 марта 1965 года.
Советские космонавты Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур, Москва. 23 марта 1965 года.
Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 1965 год.
Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 1965 год.
Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой, 1967 год.
Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой, 1967 год.
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МиГ-21.
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МиГ-21.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке. 1 января 1965 года.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке. 1 января 1965 года.
Экспериментальный проект "Союз-Аполлон". Справа (второй ряд) Алексей Леонов, командир корабля "Союз-19". 1975 год.
Экспериментальный проект "Союз-Аполлон". Справа (второй ряд) Алексей Леонов, командир корабля "Союз-19". 1975 год.
Томас Стаффорд и Алексей Леонов на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон". 1975 год.
Томас Стаффорд и Алексей Леонов на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон". 1975 год.
Летчик-космонавт СССР Алексей. Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после полета космических кораблей "Союз-Аполлон". 1975 год.
Летчик-космонавт СССР Алексей. Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после полета космических кораблей "Союз-Аполлон". 1975 год.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов после тренировочного полета отдыхает на цветущем поле, 1975 год.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов после тренировочного полета отдыхает на цветущем поле, 1975 год.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР.
Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины "Восход-2. 18.03.1965 г. Первый выход в открытый космос" Третьяковской галерее.
Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины "Восход-2. 18.03.1965 г. Первый выход в открытый космос" Третьяковской галерее.
Командир космического корабля "Союз-19" Алексей Леонов во время встречи, посвященной 40-летию космической миссии "Союз-Аполлон".
Командир космического корабля "Союз-19" Алексей Леонов во время встречи, посвященной 40-летию космической миссии "Союз-Аполлон".
Космонавты П. Беляев (слева) и А. Леонов (справа) в тренажере космического корабля "Восход-2". 21 февраля 1965 года.
Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2".
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов выходит в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2". 18 марта 1965 года. Кадр телевизионной трансляции.
Советские космонавты Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев в аэропорту после прибытия с космодрома Байконур, Москва. 23 марта 1965 года.
Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 1965 год.
Космонавт Алексей Леонов с новорожденной дочкой, 1967 год.
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов перед тренировочным полетом на самолете МиГ-21.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке. 1 января 1965 года.
Экспериментальный проект "Союз-Аполлон". Справа (второй ряд) Алексей Леонов, командир корабля "Союз-19". 1975 год.
Томас Стаффорд и Алексей Леонов на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон". 1975 год.
Летчик-космонавт СССР Алексей. Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после полета космических кораблей "Союз-Аполлон". 1975 год.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов после тренировочного полета отдыхает на цветущем поле, 1975 год.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР.
Космонавт Алексей Леонов на церемонии передачи своей картины "Восход-2. 18.03.1965 г. Первый выход в открытый космос" Третьяковской галерее.
Командир космического корабля "Союз-19" Алексей Леонов во время встречи, посвященной 40-летию космической миссии "Союз-Аполлон".