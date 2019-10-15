Прощание с Алексеем Леоновым проходило на мемориальном кладбище в Мытищах.
Прощание с Алексеем Леоновым проходило на мемориальном кладбище в Мытищах.
Проводить Леонова в последний путь пришли члены отряда космонавтов, родные, друзья и представители "Роскосмоса".
Проводить Леонова в последний путь пришли члены отряда космонавтов, родные, друзья и представители "Роскосмоса".
Священнослужитель на церемонии прощания с Алексеем Леоновым.
Священнослужитель на церемонии прощания с Алексеем Леоновым.
Зампред Госдумы Ирина Яровая на церемонии прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.
Зампред Госдумы Ирина Яровая на церемонии прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.
Возле гроба выставили почетный караул.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к гробу Алексея Леонова и выразил соболезнования его родным.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к гробу Алексея Леонова и выразил соболезнования его родным.
Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", — сказала Терешкова.
"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", — сказала Терешкова.
Похороны Леонова прошли с особыми почестями.
Траурное шествие возглавил почетный эскорт, который нес государственный флаг России, портрет космонавта, награды и венки.
Траурное шествие возглавил почетный эскорт, который нес государственный флаг России, портрет космонавта, награды и венки.
Похороны по просьбе семьи космонавта прошли без присутствия прессы.
Похороны по просьбе семьи космонавта прошли без присутствия прессы.
Алексей Леонов стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах.
Алексей Леонов стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах.