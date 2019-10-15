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РИА Новости

Прощание с Алексеем Леоновым

16:09 15.10.2019 (обновлено: 17:12 15.10.2019)
2627
Летчика-космонавта Алексея Леонова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище с особыми почестями. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прощание с Алексеем Леоновым проходило на мемориальном кладбище в Мытищах.

Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым
1 из 12

Прощание с Алексеем Леоновым проходило на мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проводить Леонова в последний путь пришли члены отряда космонавтов, родные, друзья и представители "Роскосмоса".

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
2 из 12

Проводить Леонова в последний путь пришли члены отряда космонавтов, родные, друзья и представители "Роскосмоса".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Священнослужитель на церемонии прощания с Алексеем Леоновым.

Священнослужитель на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
3 из 12

Священнослужитель на церемонии прощания с Алексеем Леоновым.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Ирина Яровая на церемонии прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
4 из 12

Зампред Госдумы Ирина Яровая на церемонии прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Возле гроба выставили почетный караул.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
5 из 12

Возле гроба выставили почетный караул.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к гробу Алексея Леонова и выразил соболезнования его родным.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
6 из 12

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к гробу Алексея Леонова и выразил соболезнования его родным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам, космонавт Валентина Терешкова (справа) на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
7 из 12

Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", — сказала Терешкова.

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
8 из 12

"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", — сказала Терешкова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Похороны Леонова прошли с особыми почестями.

Награды летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
9 из 12

Похороны Леонова прошли с особыми почестями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Траурное шествие возглавил почетный эскорт, который нес государственный флаг России, портрет космонавта, награды и венки.

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
10 из 12

Траурное шествие возглавил почетный эскорт, который нес государственный флаг России, портрет космонавта, награды и венки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Похороны по просьбе семьи космонавта прошли без присутствия прессы.

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
11 из 12

Похороны по просьбе семьи космонавта прошли без присутствия прессы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Алексей Леонов стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах.

Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
12 из 12

Алексей Леонов стал третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновМытищиФото
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