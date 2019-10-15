Суд перенес слушания по делу экс-президента ЮАР на 2020 год

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Высший суд города Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал перенес процесс по делу бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы на 2020 год, трансляцию вел телеканал eNCA.

Ранее со ссылкой на местное издание Times Live сообщалось, что Зума предстанет перед судом 15 октября по обвинениям в коррупции после того, как в пятницу высший суд города Питермарицбурга отклонил его заявление о приостановке производства по делу, связанному с госконтрактами на покупку оружия. По данным издания, приостановки производства по делу пытался добиться и французский производитель вооружений, компания Thales, против которой также были предъявлены обвинения. По данным местного телеканала eNCA, ранее юристы экс-президента ЮАР заявили о политической мотивированности дела.

В суде стороны выразили согласие с тем, что досудебное предварительное слушание назначено на 4 февраля, а само разбирательство должно начаться 13 апреля 2020 года. В свою очередь адвокат Зумы Табани Масуку заявил, что бывший президент намерен обжаловать решение высшего суда от 11 октября о приостановке производства по делу об оружейной сделке.

"Господин Зума, я надеюсь, вы понимаете в полной мере, что предварительное слушание по вашему делу переносится на 4 февраля 2020 года. В промежутке будут проходить другие процессы, включая разрешение на апелляцию", - объявила судья.

Вокруг Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе и резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой для него стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост - его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.