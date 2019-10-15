Шойгу простился с космонавтом Алексеем Леоновым

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу посетил церемонию прощания с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, которая проходит во вторник в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Леонов, в 1965 году впервые в истории человечества вышедший в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Леоновым проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Легендарный космонавт будет похоронен во вторник в Мытищах.
"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу простился с дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации, знаменитым космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства возложил цветы к гробу космонавта и выразил соболезнования его родным и близким.
Кроме того, в церемонии прощания с Леоновым также приняли участие члены коллегии министерства обороны РФ.