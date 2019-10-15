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РИА Новости

Шойгу простился с космонавтом Алексеем Леоновым

12:42 15.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с космонавтом Алексеем Леоновым
Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу посетил церемонию прощания с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, которая проходит во вторник в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Леонов, в 1965 году впервые в истории человечества вышедший в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Леоновым проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Легендарный космонавт будет похоронен во вторник в Мытищах.
"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу простился с дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации, знаменитым космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства возложил цветы к гробу космонавта и выразил соболезнования его родным и близким.
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Кроме того, в церемонии прощания с Леоновым также приняли участие члены коллегии министерства обороны РФ.
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