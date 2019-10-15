Шойгу простился с космонавтом Алексеем Леоновым

Леонов, в 1965 году впервые в истории человечества вышедший в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Леоновым проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Легендарный космонавт будет похоронен во вторник в Мытищах.