К-pop артисты отменили выступления из-за смерти 25-летней певицы Солли

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. После смерти корейской певицы Солли (Чхве Чжин Ри) несколько ее друзей и коллег решили отменить выступления, чтобы почтить ее память, . После смерти корейской певицы Солли (Чхве Чжин Ри) несколько ее друзей и коллег решили отменить выступления, чтобы почтить ее память, сообщает allkpop.

Музыканты SuperM отложили съемки фильма SuperM: The Beginning, а бойбенд NCT Dream отменил концерт в день смерти Солли (14 октября) и отложил другие выступления.

То же самое сделали и участники Super Junior, которые перенесли прямую трансляцию на потоковом сервисе V LIVE.

Помимо южнокорейских групп, сольные певицы и актрисы тоже решили приостановить работу в память о Солли.

Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.



Thank you for your thoughts. — Amber J. Liu 刘逸云 (@llama_ajol) 14 октября 2019 г.

"Из-за недавних событий я приостанавливаю работу. Извините. Спасибо за вашу мысленную поддержку", — написала исполнительница.

К ней присоединилась актриса Ким Ю Чжон, получившая известность за роль в сериале "Солнце в объятиях Луны". Она отменила участие во многих светских событиях, включая выступление в рекламной кампании косметического бренда, с которым сейчас сотрудничает.

Певицу, актрису и модель Солли нашел мертвой ее менеджер в этот понедельник.