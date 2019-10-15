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РИА Новости
Культура

К-pop артисты отменили выступления из-за смерти 25-летней певицы Солли

12:19 15.10.2019
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© AP Photo / Newsis/Jang Se-youngПевица Солли
Певица Солли
© AP Photo / Newsis/Jang Se-young
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. После смерти корейской певицы Солли (Чхве Чжин Ри) несколько ее друзей и коллег решили отменить выступления, чтобы почтить ее память, сообщает allkpop.
Музыканты SuperM отложили съемки фильма SuperM: The Beginning, а бойбенд NCT Dream отменил концерт в день смерти Солли (14 октября) и отложил другие выступления.
То же самое сделали и участники Super Junior, которые перенесли прямую трансляцию на потоковом сервисе V LIVE.
Помимо южнокорейских групп, сольные певицы и актрисы тоже решили приостановить работу в память о Солли.
"Из-за недавних событий я приостанавливаю работу. Извините. Спасибо за вашу мысленную поддержку", — написала исполнительница.
К ней присоединилась актриса Ким Ю Чжон, получившая известность за роль в сериале "Солнце в объятиях Луны". Она отменила участие во многих светских событиях, включая выступление в рекламной кампании косметического бренда, с которым сейчас сотрудничает.
Певицу, актрису и модель Солли нашел мертвой ее менеджер в этот понедельник.
Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, могла ли она покончить с собой. Но они рассказали, что погибшая страдала от затяжной депрессии и получала много негативных комментариев в Сети.
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