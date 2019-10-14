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РИА Новости

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

15:08 14.10.2019 (обновлено: 16:09 14.10.2019)
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© AP Photo / Newsis/Jang Se-youngПевица Солли
Певица Солли
© AP Photo / Newsis/Jang Se-young
Певица Солли. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.
Менеджер 25-летней певицы приехал к ней домой, так как девушка перестала выходить на связь. Там он нашел тело Солли и обратился в полицию.
"С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее мертвой", — заявил менеджер.
В полиции сообщили, что певица страдала от затяжной депрессии. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, могла ли она покончить с собой.
Как пишет издание, бывшая участница южнокорейской женской K-pop группы получала негативные комментарии в интернете за нестандартное для Южной Кореи поведение. Большое внимание вызвали посты звезды в Instagram. Так, Солли пропагандировала свободу женщин в выборе одежды, в частности отказ от ношения лифчика, что для многих корейцев считается неприемлемым.
Солли начала актерскую карьеру в 2005 году в возрасте 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву из королевства Силла в драме SBS "Seodong". В ее фильмографии около десяти работ.
В 2009-м Солли дебютировала в составе группы f(x). Коллектив быстро добился популярности с Южной Корее, после чего стал широко известен за границей и привлек внимание к стилю K-pop во всем мире. В 2015 году Солли покинула группу и начала сольную карьеру.
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Чхве Чжин Ри (Солли)Южная КореяВ мире
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