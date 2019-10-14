Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.

Менеджер 25-летней певицы приехал к ней домой, так как девушка перестала выходить на связь. Там он нашел тело Солли и обратился в полицию.

"С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее мертвой", — заявил менеджер.

В полиции сообщили, что певица страдала от затяжной депрессии. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, могла ли она покончить с собой.

Как пишет издание, бывшая участница южнокорейской женской K-pop группы получала негативные комментарии в интернете за нестандартное для Южной Кореи поведение. Большое внимание вызвали посты звезды в Instagram. Так, Солли пропагандировала свободу женщин в выборе одежды, в частности отказ от ношения лифчика, что для многих корейцев считается неприемлемым.

Солли начала актерскую карьеру в 2005 году в возрасте 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву из королевства Силла в драме SBS "Seodong". В ее фильмографии около десяти работ.