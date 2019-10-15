Клишас назвал предложение создать "экономические суды" абсурдным

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предложение создать для предпринимателей в России специальные "экономические суды" является абсурдным и сделано лишь с одной целью - привлечь к себе внимание, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Российским парламентариям предлагают создать "экономические суды" и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов, соответствующие обращения на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина направил ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ" Рахман Янсуков.

"Предложение замечательно своей абсурдностью и сделано с единственной целью - обратить на себя внимание. По Конституции в России все равны перед законом и судом", - заявил Клишас.

Он напомнил, что "экономические" суды в стране давно есть и эффективно функционируют.