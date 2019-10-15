Клишас назвал предложение создать "экономические суды" абсурдным

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предложение создать для предпринимателей в России специальные "экономические суды" является абсурдным и сделано лишь с одной целью - привлечь к себе внимание, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Российским парламентариям предлагают создать "экономические суды" и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов, соответствующие обращения на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина направил ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ" Рахман Янсуков.
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"Предложение замечательно своей абсурдностью и сделано с единственной целью - обратить на себя внимание. По Конституции в России все равны перед законом и судом", - заявил Клишас.
Он напомнил, что "экономические" суды в стране давно есть и эффективно функционируют.
"Это система арбитражных судов, а уголовные дела должны рассматривать суды общей юрисдикции, независимо от того, предпринимателя судят или кого-то другого", - подчеркнул глава комитета.
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