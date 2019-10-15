Его обвиняют, а он поет. К нам едет Пласидо Доминго

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В Москве в "Крокус Сити Холле" 17 октября будет петь Пласидо Доминго. Он приезжает в Россию не первый раз, но этот визит пройдет на фоне неприятных для певца слухов и обвинений — в сексуальных домогательствах. О том, чем прославился Доминго и с какой программой он гастролирует в Москве, — в материале РИА Новости.

В Россию Доминго везет разноплановые вещи — и для поклонников классических музыкальных жанров, и для тех, кто в классике мало понимает, а пришел на громкое имя и набор оперных хитов.

Эта демократичность — давнее кредо Пласидо Доминго. Он вовсе не из тех оперных певцов, которые верны лишь классическому жанру. В его репертуаре — оперетта, даже эстрада и столь любимая им испанская сарсуэла — в этом вокально-драматическом жанре прославились еще родители певца. Его вокальные возможности порой кажутся безграничными.

Он давно мог бы себя поберечь: несколько лет назад Доминго выиграл тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием, но уже через несколько недель после сложной операции пел на сцене Ла Скала и его выступление транслировали в прямом эфире на весь мир.

Попав в 2013 году в клинику с заболеванием легких, пробыл там лишь около недели — кризис миновал, и Доминго вылетел на Зальцбургский фестиваль. А сейчас, если кто-то задает 78-летнему певцу вопрос о том, не желает ли он завершить карьеру, он отвечает на это или улыбкой, или какой-нибудь остротой.

Похоже, ему вообще нет дела до общественного мнения, которое нет-нет да его порицает. Например, "зеленые" ополчились на Доминго за многолетнюю любовь к корриде. Как истинный испанец, он большой поклонник этой национальной забавы, регулярно приходит на соревнования и аплодирует любимым матадорам, а иногда даже выступает на арене перед боем.

И сегодня, оказавшись в центре секс-скандала, он не стал особенно оправдываться, просто заявив, что вообще ни в чем не виноват. Тем более что судить о том, насколько правы многочисленные дамы, сообщившие, что Доминго якобы к ним приставал, довольно сложно: многие из них предпочли сохранить анонимность. Публично выступили лишь две певицы — Анджела Тернер и Патрисия Вульф, обвинившие Пласидо в том, что он приставал к ним в гримерках. Другие утверждают, что Доминго склонял их к сексуальной близости в обмен на роли, а когда ему отказывали — мешал их карьере. Выяснить, как же согрешил с ними великий тенор, не представляется возможным — дамы не предоставили доказательств.

Пока Пласидо предпочел дистанцироваться от любых сплетен и обсуждений его частной жизни. "Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", — сказал он. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что и в свои весьма почтенные годы он продолжает оставаться невероятно обаятельным мужчиной с запредельной харизмой — и поклонницы по-прежнему поджидают его после концерта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Испанский оперный певец Пласидо Доминго на торжественной церемонии подписания именной звезды на аллее славы в "Vegas Крокус Сити" © РИА Новости / Владимир Астапкович Испанский оперный певец Пласидо Доминго на торжественной церемонии подписания именной звезды на аллее славы в "Vegas Крокус Сити"

Но Доминго не стал провоцировать желтую прессу и общественных активистов, борющихся за двусмысленную нравственность. Чтобы исключить продолжение домыслов, он приостановил деятельность в США, где движение за равенство женщин metoo по-прежнему набирает обороты. Певец оставил пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса. В своем заявлении он написал : "Пока я продолжаю работать, чтобы вернуть себе честное имя, я решил, что для оперы Лос-Анджелеса лучше, если я уволюсь с должности генерального директора и снимусь с запланированных спектаклей".

Доминго также ушел из Метрополитен-оперы, где выступал более полувека. Контракты с ним расторгли оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.

Все последние годы Пласидо Доминго продолжает активно записываться: оперы "Манон Леско" Пуччини (с Андреа Бочелли) и "Жанна д’Арк" Верди (с Анной Нетребко), кроссоверы, сочетающие оперный стиль с фольклором, — вслед за выпущенной в 2013-м пластинкой "Encanto Del Mar" появился диск рождественских композиций и дуэтов, а в прошлом году вышел альбом "Volver", где певец снова обратился к жанру народных песен.