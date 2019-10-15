Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:05Z
https://ria.ru/20191015/1559772708.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155981/45/1559814505_0:0:2489:1400_1036x0_80_0_0_b6c831df326049c3ad35bafcf88966e3.jpg
РИА Новости
Культура

Его обвиняют, а он поет. К нам едет Пласидо Доминго

08:00 15.10.2019 (обновлено: 15:05 15.10.2019)
706
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрилет Пласидо Доминго в Москву
Прилет Пласидо Доминго в Москву
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В Москве в "Крокус Сити Холле" 17 октября будет петь Пласидо Доминго. Он приезжает в Россию не первый раз, но этот визит пройдет на фоне неприятных для певца слухов и обвинений — в сексуальных домогательствах. О том, чем прославился Доминго и с какой программой он гастролирует в Москве, — в материале РИА Новости.
В Россию Доминго везет разноплановые вещи — и для поклонников классических музыкальных жанров, и для тех, кто в классике мало понимает, а пришел на громкое имя и набор оперных хитов.
Эта демократичность — давнее кредо Пласидо Доминго. Он вовсе не из тех оперных певцов, которые верны лишь классическому жанру. В его репертуаре — оперетта, даже эстрада и столь любимая им испанская сарсуэла — в этом вокально-драматическом жанре прославились еще родители певца. Его вокальные возможности порой кажутся безграничными.
Он давно мог бы себя поберечь: несколько лет назад Доминго выиграл тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием, но уже через несколько недель после сложной операции пел на сцене Ла Скала и его выступление транслировали в прямом эфире на весь мир.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
25 сентября, 04:25Культура
Замешанный в скандале Доминго больше не будет петь в "Метрополитен Опере"
Попав в 2013 году в клинику с заболеванием легких, пробыл там лишь около недели — кризис миновал, и Доминго вылетел на Зальцбургский фестиваль. А сейчас, если кто-то задает 78-летнему певцу вопрос о том, не желает ли он завершить карьеру, он отвечает на это или улыбкой, или какой-нибудь остротой.
Похоже, ему вообще нет дела до общественного мнения, которое нет-нет да его порицает. Например, "зеленые" ополчились на Доминго за многолетнюю любовь к корриде. Как истинный испанец, он большой поклонник этой национальной забавы, регулярно приходит на соревнования и аплодирует любимым матадорам, а иногда даже выступает на арене перед боем.
И сегодня, оказавшись в центре секс-скандала, он не стал особенно оправдываться, просто заявив, что вообще ни в чем не виноват. Тем более что судить о том, насколько правы многочисленные дамы, сообщившие, что Доминго якобы к ним приставал, довольно сложно: многие из них предпочли сохранить анонимность. Публично выступили лишь две певицы — Анджела Тернер и Патрисия Вульф, обвинившие Пласидо в том, что он приставал к ним в гримерках. Другие утверждают, что Доминго склонял их к сексуальной близости в обмен на роли, а когда ему отказывали — мешал их карьере. Выяснить, как же согрешил с ними великий тенор, не представляется возможным — дамы не предоставили доказательств.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонцерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Пока Пласидо предпочел дистанцироваться от любых сплетен и обсуждений его частной жизни. "Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", — сказал он. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что и в свои весьма почтенные годы он продолжает оставаться невероятно обаятельным мужчиной с запредельной харизмой — и поклонницы по-прежнему поджидают его после концерта.
© РИА Новости / Владимир АстапковичИспанский оперный певец Пласидо Доминго на торжественной церемонии подписания именной звезды на аллее славы в "Vegas Крокус Сити"
Испанский оперный певец Пласидо Доминго на торжественной церемонии подписания именной звезды на аллее славы в Vegas Крокус Сити.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Испанский оперный певец Пласидо Доминго на торжественной церемонии подписания именной звезды на аллее славы в "Vegas Крокус Сити"
Но Доминго не стал провоцировать желтую прессу и общественных активистов, борющихся за двусмысленную нравственность. Чтобы исключить продолжение домыслов, он приостановил деятельность в США, где движение за равенство женщин metoo по-прежнему набирает обороты. Певец оставил пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса. В своем заявлении он написал: "Пока я продолжаю работать, чтобы вернуть себе честное имя, я решил, что для оперы Лос-Анджелеса лучше, если я уволюсь с должности генерального директора и снимусь с запланированных спектаклей".
Доминго также ушел из Метрополитен-оперы, где выступал более полувека. Контракты с ним расторгли оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.
Все последние годы Пласидо Доминго продолжает активно записываться: оперы "Манон Леско" Пуччини (с Андреа Бочелли) и "Жанна д’Арк" Верди (с Анной Нетребко), кроссоверы, сочетающие оперный стиль с фольклором, — вслед за выпущенной в 2013-м пластинкой "Encanto Del Mar" появился диск рождественских композиций и дуэтов, а в прошлом году вышел альбом "Volver", где певец снова обратился к жанру народных песен.
Когда-то три тенора — Паваротти, Доминго и Каррерас — вывели оперу с театральных подмостков на стадионный уровень, приравняв классическую музыку к настоящему рок-концерту. Пласидо Доминго и сегодня продолжает двигаться в этом направлении. Он уже давно стал чем-то большим, чем просто классический оперный певец: он — суперзвезда, которой особенно не вредят ни слухи, ни попытки обвинений в музыкальной конъюнктуре. При этом Доминго умудряется сохранять невероятную легкость и самоиронию по отношению к собственному величию. Он просто поет для своего зрителя, и это выносит за скобки все недопонимания.
Открытие Новой сцены Мариинского театра
17 сентября, 17:05Культура
Пласидо Доминго исполнит партию в опере "Травиата" на сцене Большого театра
4500101
КультураМузыкаПласидо ДомингоАнна Нетребко
Рекомендуем
Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту Жуковский
Свой собственный Шенген. Что может поменяться на границах России
РИА
Новости
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Миллиарды из воздуха: Федрезерв снова включил печатный станок
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
Почему потенциальные убийцы разгуливают по улицам
Женщина в наручниках
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Лента
новостей
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Синдром Аспергера проявляется в раннем детстве. Причины неизвестны. Вероятно, это сложное сочетание внешних факторов, воздействующих на будущую мать, с наследственной предрасположенностью.
Синдром Аспергера: что известно о самой загадочной болезни века
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Почему к приезду Путина саудовцы выучили русский
Президент Франции Эммануэль Макрон
Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Дешево, близко, тепло и море: какие страны выбрать для отдыха в ноябре
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Курды, американцы и турецкий блицкриг. Что происходит на севере Сирии
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
Лента новостейМолния