Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Известный оперный певец Пласидо Доминго ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет, на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении музыканта, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Пока я продолжаю работать, чтобы вернуть себе честное имя, я решил, что лучшим вариантом для оперы Лос-Анджелеса будет, если я уволюсь с позиции генерального директора и снимусь с запланированных спектаклей", - говорится в заявлении.
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По словам Доминго, выдвинутые против него в прессе обвинения создали атмосферу, в которой ему сложно работать в этом театре.
Исполнительный комитет совета директоров оперы Лос-Анджелеса выразил Доминго благодарность за "его вдохновение и приверженность организации и ее коллективу", назвав беспрецедентным его вклад в культурную жизнь города.
"Он не только невероятно талантливый артист, но и движущая сила в создании, развитии и росте оперы Лос-Анджелеса", - сказано в заявлении руководства театра.
В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и десять других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в этой сфере. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать их.
Опера Лос-Анджелеса объявила ранее о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.
На фоне этого ряд американских театров отменили концерты с участием Доминго. Европейская программа его выступлений на этот и 2020 годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии в испанской Валенсии собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус-сити-холле на 17 октября, тоже пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки.