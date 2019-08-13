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РИА Новости

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

08:48, 13 августа 2019
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© Фото : предоставлено организаторами концерта Пласидо Доминго в МосквеПласидо Доминго
Пласидо Доминго
© Фото : предоставлено организаторами концерта Пласидо Доминго в Москве
Пласидо Доминго . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, Доминго пытался заставить женщин вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить определенные роли и "наказывал их профессионально, когда ему отказывали".
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Восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 80-х годов. Восемь женщин пожелали сохранить анонимность, объяснив опасения тем, что они все ещё работают в этой сфере или беспокоятся о негативной реакции общественности. Певица Патрисия Вульф позволила раскрыть свое имя. Ещё "полдюжины женщин" заявили, что певец допускал "непристойные предложения", которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.
Ассошиэйтед Пресс провело интервью с почти 30 певцами, танцорами, музыкантами и другими сотрудниками театра, которые заявили, что наблюдали неподобающее поведение сексуального характера со стороны Доминго.
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По данным агентства, Доминго отрицает все обвинения. "Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30 летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", - заявил он.
"Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно – вне зависимости от того, как давно это было, несмотря на мои лучшие намерения. Я убежден, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию. Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то", - отметил певец.
"Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня – и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами", - добавил Доминго.
Агентство отмечает, что ни одна из женщин не смогла дать вещественные доказательства, расследование Ассошиэйтед Пресс основывается на устных показаниях.
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