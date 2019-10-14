Четыре ФАПа и мобильные медкомплексы поступят в Ленобласть до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" до конца текущего года в районах Ленинградской области откроется еще четыре фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а до 1 декабря в распоряжение медучреждений поступят 47 передвижных медицинских комплексов.

Соответствующее заявление сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время видеосвязи с членами президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, возглавляемый Дмитрием Медведевым.

По его словам, по программе предусмотрено 47 штук мобильных комплексов - передвижных ФАПов, амбулатории, маммографы и томографы, которые будут использоваться для первичной медико-санитарной помощи жителей малонаселенных пунктов с численностью до 100 человек. В рамках нацпроекта на эти цели из средств федерального бюджета выделено 218 миллионов рублей и 300 миллионов рублей из регионального.

"В настоящий момент комплексы закуплены, поставка запланирована до 1 декабря. Что касается стационарных пунктов, то их до конца года будет в регионе введено еще четыре штуки. Всего в области по программе было запланировано 11 ФАПов, еще четыре мы добавили по программе "Развитие села". На сегодняшний день три ФАПа за счет федеральных средств, еще четыре - за счет регионального бюджета введены в эксплуатацию и еще четыре будут введены до конца года", - заявил Дрозденко.

Он отметил, что основная причина успешной реализации программы в регионе - гарантированный выкуп областными властями ФАПов после их сдачи застройщиком.

"С 2016 года мы выкладываем в кабмине типовые проекты и указываем места, где они нам необходимы. Застройщик на свой страх и риск заключает контракт с муниципалитетом и возводит объект. После того как им получен акт ввода в эксплуатацию полностью готового ФАПа, мы его выкупаем. Таким образом, мы выходим на 100% реализацию федеральной программы", - резюмировал губернатор.