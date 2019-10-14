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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле считают, что Анкара должна действовать соразмерно ситуации в Сирии

18:53 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЭР-РИЯД, 14 окт – РИА Новости. В Кремле призывают турецкую сторону действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могут помешать политическому урегулированию.
"Главное, чтоб турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии. Это самое главное для нас", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.
Говоря о переговорах с руководством Саудовской Аравии, в ходе которых планировалось обсудить турецкую операцию, помощник президента сказал, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд за ужином обстоятельно обсудят эту ситуацию.
"Сейчас коротко пока обсуждалась (операция Турции в Сирии – ред.). Но еще у нас есть время за ужином с наследным принцем, там, наверное, более обстоятельно будет обсуждаться все", - сказал Ушаков.
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