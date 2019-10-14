В Кремле считают, что Анкара должна действовать соразмерно ситуации в Сирии

ЭР-РИЯД, 14 окт – РИА Новости. В Кремле призывают турецкую сторону действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могут помешать политическому урегулированию.

"Главное, чтоб турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии. Это самое главное для нас", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Говоря о переговорах с руководством Саудовской Аравии, в ходе которых планировалось обсудить турецкую операцию, помощник президента сказал, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд за ужином обстоятельно обсудят эту ситуацию.

"Сейчас коротко пока обсуждалась (операция Турции в Сирии – ред.). Но еще у нас есть время за ужином с наследным принцем, там, наверное, более обстоятельно будет обсуждаться все", - сказал Ушаков.