Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T18:45Z
https://ria.ru/20191014/1559779364.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/32/1559753284_56:337:3099:2048_1036x0_80_0_0_ae895aa050fabb4993447730e2448c5e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Польша призвала учитывать членство Турции в НАТО при оружейном эмбарго

18:45 14.10.2019
433
© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. При обсуждении оружейного эмбарго со стороны Польши против Турции нужно учитывать позицию НАТО и тот факт, что Турция является членом альянса, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Ранее в понедельник главы МИД стран ЕС приняли заявление, согласно которому Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, однако не ввел оружейное эмбарго, поскольку Турция состоит в НАТО.
"Во время заседания Совета мы как Польша поддержали заявление об агрессивных действиях Турции против Сирии. Эти действия были осуждены министрами и мы рассчитываем на сохранение мира, который может быть достигнут только под эгидой ООН", - заявил Чапутович после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
Отвечая на вопрос о возможном эмбарго на поставку оружия Турции со стороны Польши, он заявил, что "необходимо учитывать и позицию НАТО, и тот факт, что Турция является членом НАТО".
Ситуация на границе Турции и Сирии
Вчера, 17:33Война в Сирии
Гутерреш предупредил о возможных последствиях военных операций в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Вчера, 18:32Война в Сирии
Действия Турции не соответствуют тезису о целостности Сирии, заявил Ушаков
5142000
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЯцек ЧапутовичМинобороны ТурцииВойна в СирииЕвросоюзСирияВ мире
Рекомендуем
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Глава Минобороны Турции рассказал о телефонных переговорах с Шойгу
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США могут ввести санкции против Турции в понедельник, сообщили СМИ
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Курды заявили о размещении сирийской армии только вдоль границы с Турцией
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Действия Турции не соответствуют тезису о целостности Сирии, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
В Кремле считают, что Анкара должна действовать соразмерно ситуации в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Число беженцев из-за операции Турции в Сирии выросло до 160 тысяч
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин подписал указ о российских сельхозатташе за рубежом
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Путин оценил результаты переговоров с Саудовской Аравией
Сирия
Источники опровергли сообщения о наступлении турецких ВС в Манбидже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния