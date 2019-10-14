Польша призвала учитывать членство Турции в НАТО при оружейном эмбарго

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. При обсуждении оружейного эмбарго со стороны Польши против Турции нужно учитывать позицию НАТО и тот факт, что Турция является членом альянса, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

Ранее в понедельник главы МИД стран ЕС приняли заявление, согласно которому Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, однако не ввел оружейное эмбарго, поскольку Турция состоит в НАТО.

"Во время заседания Совета мы как Польша поддержали заявление об агрессивных действиях Турции против Сирии. Эти действия были осуждены министрами и мы рассчитываем на сохранение мира, который может быть достигнут только под эгидой ООН", - заявил Чапутович после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Отвечая на вопрос о возможном эмбарго на поставку оружия Турции со стороны Польши, он заявил, что "необходимо учитывать и позицию НАТО, и тот факт, что Турция является членом НАТО".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.