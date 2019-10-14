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РИА Новости

Матвиенко предложила признать победу над нацизмом наследием человечества

18:35 14.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала страны, входящие в Межпарламентский союз, признать победу над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.

"В следующем году весь мир будет отмечать 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. Общими усилиями союзники разгромили врага, и, как тогда казалось, навсегда искоренили человеконенавистническую идеологию нацизма. Но, к нашему великому сожалению, сегодня мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю", - сказала Матвиенко, выступая в понедельник на пленарном заседании МПС.

По ее словам, политики некоторых государств позволяют себе оправдывать нацистских палачей и их пособников. При этом искажается роль воинов-освободителей, ценой своих жизней освободивших Европу и мир от фашизма.
В ряде стран сносятся памятники солдатам, погибшим за освобождение Европы.
"Столь циничное беспамятство, грубая политизация исторических событий неминуемо влечёт рост напряжённости в международных отношениях, создает почву для возвращения неонацизма, радикализма. Приверженцы этой злодейской идеологии, не получая отпора и осуждения, открыто проводят факельные шествия с фашистской символикой", - подчеркнула спикер.
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В связи с этим, отметила она, "Россия выступила с предложением о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества".
"Призываю вас, уважаемые коллеги, присоединиться к этому движению и совместными усилиями реализовать эту важнейшую инициативу", - сказала Матвиенко.
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