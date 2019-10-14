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РИА Новости
Война в Сирии

Действия Турции не соответствуют тезису о целостности Сирии, заявил Ушаков

18:32 14.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия согласна с действиями Анкары в Сирии, отметив, что позиция Москвы была изложена в сообщении о телефонном разговоре двух лидеров. При этом он сообщил, что эти действия не совсем соответствуют понятию территориальной целостности Сирии.
"Вы же знаете нашу точку зрения. Путин разговаривал с Эрдоганом по телефону 2-3 дня назад и точку зрения изложил. И в нашем сообщении для печати все это сказано", - сказал Ушаков в ответ на просьбу прокомментировать слова Эрдогана.
Эрдоган заявил ранее, что Россия не возражает против распространения операции "Источник мира" на сирийский город Кобани. По его словам, сейчас много слухов, но через посольство в Анкаре они знают, что у РФ положительный подход по Кобани.
Отвечая на вопрос, соответствует ли происходящее тезису о территориальной целостности Сирии, Ушаков сказал: "Не совсем".
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"Что-то будем делать, посмотрим. Президент же об этом говорил, кстати", - отметил он.
Он также не стал комментировать информацию о том, что на базе Хмеймим прошли переговоры курдов с правительством Сирии.
"Я не в курсе, честно скажу. Сообщения я видел", - сказал Ушаков.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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