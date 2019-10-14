Глава Минобороны Турции рассказал о телефонных переговорах с Шойгу

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу в связи с проводимой турецкими ВС на севере Сирии операцией "Источник мира"

"Мы интенсивно контактируем по операции "Источник мира" с нашими партнерами. Сегодня я имел беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу. Мы обменялись мнениями, обсудили шаги, которые должны быть предприняты", - сказал Акар журналистам.

Как сообщил генштаб Турции, также состоялся телефонный разговор между главами генштабов РФ и Турции Валерием Герасимовым и Яшаром Гюлером.

"В ходе разговора были обсуждены вопросы безопасности и текущее развитие ситуации в Сирии", - говорится в сообщении ведомства.

Президент Турции Тайип Эрдонан 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.