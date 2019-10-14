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РИА Новости
Война в Сирии

Глава Минобороны Турции рассказал о телефонных переговорах с Шойгу

18:28 14.10.2019 (обновлено: 18:49 14.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу в связи с проводимой турецкими ВС на севере Сирии операцией "Источник мира"
"Мы интенсивно контактируем по операции "Источник мира" с нашими партнерами. Сегодня я имел беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу. Мы обменялись мнениями, обсудили шаги, которые должны быть предприняты", - сказал Акар журналистам.
Как сообщил генштаб Турции, также состоялся телефонный разговор между главами генштабов РФ и Турции Валерием Герасимовым и Яшаром Гюлером.
"В ходе разговора были обсуждены вопросы безопасности и текущее развитие ситуации в Сирии", - говорится в сообщении ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдонан 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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