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РИА Новости
Воронежская область

В Воронеже девятнадцать спектаклей покажут на детском фестивале "Маршак"

18:08 14.10.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк Воронеж
 Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Девятнадцать спектаклей из театров шести городов России будут представлены в Воронеже на пятом детском фестивале "Маршак", который пройдет в дни осенних школьных каникул, сообщает в понедельник облправительство.
Детский фестиваль "Маршак" создан в 2015 году и проводится дирекцией известного Платоновского фестиваля. В память о писателе Самуиле Маршаке в афишу фестиваля обязательно включаются спектакли по его произведениям. Программа традиционно состоит не только из показов лучших спектаклей последних лет для детей, но и образовательной части – лекций и мастер-классов театральных педагогов и режиссеров. За четыре года на "Маршаке" прошло 205 показов 100 спектаклей ведущих театров России и зарубежья, мероприятия фестиваля посетили более 62,6 тысячи человек.
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Подготовка к V Детскому театральному фестивалю "Маршак" обсуждалась в понедельник на оперативном совещании в правительстве области, которое провел губернатор Александр Гусев.
"Фестиваль пройдет в Воронеже в дни школьных каникул с 26 октября по 3 ноября... Программа фестиваля отражает основные мировые тенденции в детском театре и включает 19 спектаклей коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, которые дадут 54 показа", - говорится в сообщении.
Многие из постановок, которые будут показаны в Воронеже, – лауреаты и номинанты национальной театральной премии "Золотая маска", а также других фестивалей и премий. Как отмечают областные власти, больше всего участников приедет из Москвы: Российский академический молодежный театр, Центр им. Мейерхольда, независимый театр "Творческое объединение 9", независимый театр "Снарк", Театр Сторителлинга. Санкт-Петербург представят Большой театр кукол, Театр "Карамболь", Театр кукольный формат.
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На открытии фестиваля, 26 октября, на сцене Воронежского государственного театра оперы и балета состоится показ спектакля "Двенадцать месяцев" театра "Карамболь" из Санкт-Петербурга. На закрытии, 3 ноября, в Воронежском концертном зале покажут постановку "Я хочу в школу!" Российского академического молодежного театра (РАМТ) из Москвы. Как информирует облправительство, на спектакли фестиваля уже раскуплено 80% билетов.
"По оценке министерства культуры РФ, фестиваль "Маршак" является успешным региональным проектом. Однако существует амбициозная задача сделать его крупнейшим детским театральным фестивалем в стране", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на сегодняшний день фестиваль вошел в число лучших детских театральных проектов Года театра и будет представлен в рамках VIII Международного Санкт-Петербургского культурного форума.
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Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Российский академический молодежный театрБольшой театрМинистерство культуры РФВоронежская областьОбщество
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