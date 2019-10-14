ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющую, и я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины", — сообщила она журналистам по итогам переговоров.