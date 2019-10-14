ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющую, и я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины", — сообщила она журналистам по итогам переговоров.
Детали украинского плана Могерини не уточнила.
Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс.
В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.
"Санкции — это те меры, которые Европа применяет в отношении Российской Федерации. Чем сильнее санкции, тем лучше Российская Федерация понимает, что мы имеем в виду — Украина и ЕС", — сказал министр, отвечая на вопрос о давлении Европы на Россию.
Ранее Пристайко заявил, что намерен призвать европейских партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Источник на полях встречи при этом пояснил, что дискуссии были ознакомительного характера и не предполагали никаких заявлений или решений.