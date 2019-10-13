Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T15:26Z
https://ria.ru/20191013/1559727037.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155903/29/1559032987_0:51:1769:1047_1036x0_80_0_0_7acd4f23ecb1b615d7b4ca78cdff05f5.jpg
РИА Новости

Глава МИД Украины посетит 14 октября Бельгию и Люксембург

15:26 13.10.2019
13
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит в понедельник, 14 октября, Бельгию и Люксембург с рабочим визитом, где проведет встречи с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского МИД.
"Четырнадцатого октября 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в городе Брюссель (Королевство Бельгия) и городе Люксембург (Великое Герцогство Люксембург)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге министр примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.
"Вадим Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью в Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Украины примет участие в заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке Украины и усилия украинской стороны по реализации минских договоренностей.
В рамках визита Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и представителями институций Евросоюза.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
12 октября, 21:36Радио Sputnik
За кем решение? Пристайко объяснил срыв Киевом разведения войск в Донбассе
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
100000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД Украины
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Турция заявила о нейтрализации 525 боевиков в ходе операции в Сирии
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Эрдоган призвал Меркель сделать выбор между Турцией и РПК
Лента
новостей
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В Крыму оценили возможность передачи Украине задержанных кораблей
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме не исключили возможное восстановление авиасообщения с Украиной
Город Симферополь в Крыму
Общественник назвал приезд в Крым делегации украинской диаспоры символичным
Cторонники экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата
Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
Гора Аю-Даг в Крыму
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В России оценили просьбу Киева к Европе "дожать" Москву по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
Лента новостейМолния