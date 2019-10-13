Глава МИД Украины посетит 14 октября Бельгию и Люксембург

КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит в понедельник, 14 октября, Бельгию и Люксембург с рабочим визитом, где проведет встречи с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского МИД.

"Четырнадцатого октября 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в городе Брюссель (Королевство Бельгия) и городе Люксембург (Великое Герцогство Люксембург)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге министр примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

"Вадим Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью в Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Украины примет участие в заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке Украины и усилия украинской стороны по реализации минских договоренностей.

В рамках визита Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и представителями институций Евросоюза.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.