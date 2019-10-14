СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук, в настоящее время они находятся на свободе, а Медведько, к тому же, избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.