СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на концерте, одним из участников которого стала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Об этом сообщило издание "Страна.uа" со ссылкой на телеграм-канал одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася.
В качестве подтверждения Карась опубликовал фото Гончарука, стоящего на сцене на фоне коловрата, который в качестве своей символики использует ряд неонацистских группировок.
Как отмечает "Страна.uа", весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.
17 декабря 2018, 13:23РИА НовостиВ Кремле прокомментировали проявления неонацизма на Украине
По утверждению Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.
Алексей Гончарук – украинский юрист и политик, премьер-министр. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Адвокат. Доктор философии в области права.
"Сокира Перуна" - рок-группа из Киева, основанная в 1998 году. Ее песни известны неонацисткой тематикой, бывший ударник коллектива Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук, в настоящее время они находятся на свободе, а Медведько, к тому же, избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.