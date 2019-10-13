В Ленинградской области диджея зарезали за "неправильную" музыку

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении. Он в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, но получил отказ. Тогда посетитель ударил его ножом в сердце. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.
На записи с камер наблюдения видно, как официант с кухонным тесаком ворвался в зал, вероятно, чтобы вступиться за раненого диджея. Однако его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук. Пострадавший, шатаясь, вошел в помещение вслед за официантом и упал на пол.
Подозреваемого в убийстве мужчину объявили в розыск, им оказался представитель азербайджанской диаспоры.