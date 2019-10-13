В Ленинградской области диджея зарезали за "неправильную" музыку

На записи с камер наблюдения видно, как официант с кухонным тесаком ворвался в зал, вероятно, чтобы вступиться за раненого диджея. Однако его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук. Пострадавший, шатаясь, вошел в помещение вслед за официантом и упал на пол.