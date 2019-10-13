Делегаты от 149 стран прибыли на ассамблею Межпарламентского союза в Сербии

БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Парламентарии из 149 государств примут в Белграде декларацию об усилении международного права, равенстве полов, правах ребенка, помощи молодежи и глобальному здравоохранению, заявила председатель парламента Сербии Майя Гойкович в воскресенье на открытии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Ассамблея МПС пройдет в 141 раз 13-17 октября в честь 130-летия организации. На мероприятие в столицу Сербии съехались представители заксобраний из 149 государств - свыше 70 спикеров парламентов, более 700 депутатов, а также сотрудники ООН и общественники - всего около двух тысяч человек. Тема мероприятия - "Укрепление международного права: задачи и механизмы парламентов, вклад регионального сотрудничества". Торжественное открытие состоялось вечером в воскресенье в крупнейшем концертном зале Белграда - "Сава-центре".

Гойкович рассказала собравшимся, что центральное заседание будет посвящено укреплению международного права, равноправию полов, прав и возможностей молодежи, защите прав человека и обеспечению универсальной защиты здоровья.

"С гордостью сообщаю, что по итогам нашей работы будет принята Белградская декларация", - заявила собравшимся спикер сербского парламента.

На открытии с приветственным словом также выступят сербский президент Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич и генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.