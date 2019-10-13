Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T21:36Z
https://ria.ru/20191013/1559734328.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/25/1551632567_0:420:2894:2048_1036x0_80_0_0_cea114de88a5737a15fa59da4f68fd77.jpg
РИА Новости

Делегаты от 149 стран прибыли на ассамблею Межпарламентского союза в Сербии

21:36 13.10.2019
244
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБелград
Белград
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Парламентарии из 149 государств примут в Белграде декларацию об усилении международного права, равенстве полов, правах ребенка, помощи молодежи и глобальному здравоохранению, заявила председатель парламента Сербии Майя Гойкович в воскресенье на открытии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
Ассамблея МПС пройдет в 141 раз 13-17 октября в честь 130-летия организации. На мероприятие в столицу Сербии съехались представители заксобраний из 149 государств - свыше 70 спикеров парламентов, более 700 депутатов, а также сотрудники ООН и общественники - всего около двух тысяч человек. Тема мероприятия - "Укрепление международного права: задачи и механизмы парламентов, вклад регионального сотрудничества". Торжественное открытие состоялось вечером в воскресенье в крупнейшем концертном зале Белграда - "Сава-центре".
Гойкович рассказала собравшимся, что центральное заседание будет посвящено укреплению международного права, равноправию полов, прав и возможностей молодежи, защите прав человека и обеспечению универсальной защиты здоровья.
"С гордостью сообщаю, что по итогам нашей работы будет принята Белградская декларация", - заявила собравшимся спикер сербского парламента.
На открытии с приветственным словом также выступят сербский президент Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич и генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.
Россию на ассамблее МПС представляет делегация парламентариев во главе с председателем - Валентиной Матвиенко. В программе ее визита наряду с участием в заседаниях межпарламентской организации двусторонние встречи с президентом Сербии и председателем парламента Майей Гойкович.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
27 сентября, 15:03РИА Новости
Матвиенко выступит на ассамблее Межпарламентского союза
402002
Обсудить 0
Межпарламентский союзМайя ГойковичАлександр ВучичБелград (округ)ООНВ мире
Рекомендуем
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
Около шести тысяч человек находятся в центрах содержания мигрантов в Ливии
РИА
Новости
Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия начала продвижение на курдские территории
Боец Сирийских демократических сил в Сирии
Российские военные опасаются за жизни находящихся в охраняемых SDF лагерях
Танкер
На сигнал бедствия атакованного танкера никто не ответил, отметили в Иране
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
Центр по примирению заявил об угрозе освобождения боевиков ИГ* в Сирии
Ситуация на сирийско-турецкой границе
Сирийская армия двинулась на север страны для противостояния Турции
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Глава Минпромторга рассказал о перспективах сотрудничества с ОАЭ
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Гора Аю-Даг в Крыму
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Самолеты пилотажной группы Snowbirds Королевских ВВС Канады
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
МИД Палестины призвал СБ ООН решить проблему "израильской оккупации"
В Ленинградской области диджея зарезали за неправильную музыку
В Ленинградской области диджея зарезали за "неправильную" музыку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
23:07В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
Лента новостейМолния