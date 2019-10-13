На сигнал бедствия атакованного танкера никто не ответил, отметили в Иране

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Организация портов и судоходства Ирана заявила, что ни одно морское управление региона не отреагировало на сигнал бедствия иранского танкера, который в пятницу подвергся нападению недалеко от порта Джидды в Красном море.

"Ни одно региональное морское управление не ответило на призывы о помощи со стороны танкера Sabiti, и Организация портов и судоходства считает, что это противоречит и нарушает международные требования, а также гуманитарные принципы", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В заявлении сообщается, что танкер подал 16 сигналов бедствия, однако ответа не последовало. Тогда было принято решение направить письмо с сообщением об атаке в морские спасательные координационные центры Египта и Судана, а также в порт Джидда Саудовской Аравии.

Отмечается, что позднее руководство иранского порта "Бендер Аббас" позвонило по телефону в порт Джидда и повторно сообщило об инциденте, однако руководство Джидды сообщило, что не получало сигналов бедствия и посчитало, что Национальная танкерная компания Ирана преувеличила масштаб инцидента.

Согласно заявлению иранской организации, руководство порта Джидда пообещало расследовать эту ситуацию и ответить на нее. Однако ответа так и не последовало.

Ранее представитель генерального управления пограничной службы Саудовской Аравии сообщил, что капитан иранского танкера уведомил пограничную службу о взрыве в передней части судна, но не отреагировал на попытки с ним связаться. В результате анализа информации координационным центром с целью оказания помощи терпящему бедствие судну стало ясно, что танкер продолжает свой путь и удалился на 67 миль к юго-западу от порта Джидды, при этом он закрыл транспондеры и не отвечал на попытки связаться с ним из центра.