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РИА Новости

На сигнал бедствия атакованного танкера никто не ответил, отметили в Иране

21:26 13.10.2019
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© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Организация портов и судоходства Ирана заявила, что ни одно морское управление региона не отреагировало на сигнал бедствия иранского танкера, который в пятницу подвергся нападению недалеко от порта Джидды в Красном море.
"Ни одно региональное морское управление не ответило на призывы о помощи со стороны танкера Sabiti, и Организация портов и судоходства считает, что это противоречит и нарушает международные требования, а также гуманитарные принципы", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.
В заявлении сообщается, что танкер подал 16 сигналов бедствия, однако ответа не последовало. Тогда было принято решение направить письмо с сообщением об атаке в морские спасательные координационные центры Египта и Судана, а также в порт Джидда Саудовской Аравии.
Отмечается, что позднее руководство иранского порта "Бендер Аббас" позвонило по телефону в порт Джидда и повторно сообщило об инциденте, однако руководство Джидды сообщило, что не получало сигналов бедствия и посчитало, что Национальная танкерная компания Ирана преувеличила масштаб инцидента.
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Согласно заявлению иранской организации, руководство порта Джидда пообещало расследовать эту ситуацию и ответить на нее. Однако ответа так и не последовало.
Ранее представитель генерального управления пограничной службы Саудовской Аравии сообщил, что капитан иранского танкера уведомил пограничную службу о взрыве в передней части судна, но не отреагировал на попытки с ним связаться. В результате анализа информации координационным центром с целью оказания помощи терпящему бедствие судну стало ясно, что танкер продолжает свой путь и удалился на 67 миль к юго-западу от порта Джидды, при этом он закрыл транспондеры и не отвечал на попытки связаться с ним из центра.
В пятницу стало известно, что Иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореИранВ мире
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