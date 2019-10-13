Источник сообщил о гибели 17 турецких военных в Сирии

АНТАКЬЯ, 13 окт — РИА Новости. По меньшей мере 17 турецких военных погибли в субботу вечером во время боев с Силами самообороны сирийских курдов около пограничного города Рас эль-Айн, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Турции.

По словам собеседника агентства, большинство турецких солдат погибли от пуль снайперов. Источник также добавил, что еще семеро военных получили ранения.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu написало о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Анкары на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.