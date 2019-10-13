Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.

Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.

"Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть", — заявила она.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла аналогичные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.