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РИА Новости

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

20:17 13.10.2019 (обновлено: 00:15 14.10.2019)
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.
Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.
"Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть", — заявила она.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
12 октября, 21:26РИА Новости
На Украине рассказали об "угрозе" отмены российских санкций
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла аналогичные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
В последнее время в ЕС все чаще звучат призывы отменить санкции в отношении России. Предприниматели отмечают, что ограничительные меры наносят в первую очередь ущерб экономикам европейских государств.
Севастополь
8 октября, 03:27РИА Новости
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрХДС/ХССЕвросоюзГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Радует , что риторика западных политиков становится всё мягче. Уже нет слов об "аннексии" об "агрессии" об " военном вмешательстве" и так далее. Сейчас осторожное : " ситуация с возвращением полуострова в состав России, " ....," есть признаки нарушения международного права."...."Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой." Ключевые слова - "Возвращение в состав России " и всего лишь "Признаки нарушения международного права" . Но "признаки" - это не факт.
13 октября, 20:44
Филя Ром
16514161012
Так почему бы нашим не поднять вопрос об аннексии Гавайев Сша во времена войны с Испанией, не сомневаюсь, что большинство будет за США, но сам факт... Или по референдуму который произвела Великобритания после захвата Фолклендских островов, тут еще интересней чем с Крымом....
13 октября, 21:01
ddega3333
6810004
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