Эрдоган назвал причины присутствия Турции в Сирии

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019

АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не претендует на сирийские земли, а препятствует разделению и "расчленению" арабской республики.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.