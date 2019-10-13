Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T22:52Z
https://ria.ru/20191013/1559732506.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155087/30/1550873091_0:288:2618:1761_1036x0_80_0_0_053f946008a6cfacf10e744ece94e580.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал причины присутствия Турции в Сирии

20:10 13.10.2019 (обновлено: 22:52 13.10.2019)
820
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не претендует на сирийские земли, а препятствует разделению и "расчленению" арабской республики.
"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Вчера, 19:31Война в Сирии
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией по ситуации в Сирии
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2102005
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Ситуация на сирийско-турецкой границе
Сирийская армия двинулась на север страны для противостояния Турции
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал сообщения о бегстве боевиков из сирийской тюрьмы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией по ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии
Лента
новостей
Танки турецкой армии
Источник сообщил о гибели 17 турецких военных в Сирии
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Турецкая операция в Сирии разворошила осиное гнездо, заявил эксперт
Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия начала продвижение на курдские территории
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Сирийская армия планирует войти в Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Любой, кто начнет войну против Ирана, пожалеет об этом, заявил Хаменеи
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Турция заявила о нейтрализации 525 боевиков в ходе операции в Сирии
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
В Госдуме назвали слова о планах SDF начать контратаку на Турцию нелепостью
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Глава Пентагона заявил, что SDF хотят начать контратаку на Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
23:07В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
Лента новостейМолния