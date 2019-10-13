Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии.

"Представители украинской диаспоры из различных стран мира прибыли в Крым. В составе делегации – представители Донецкой и Луганской народных республик", - сказала Гридчина.

Ранее она отмечала, что официальная часть визита начнется в понедельник с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под предводительством которого Запорожское казачество в Переяславе 18 января 1654 года приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.