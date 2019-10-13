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РИА Новости

Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры

19:54 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГора Аю-Даг в Крыму
Гора Аю-Даг в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии.
"Представители украинской диаспоры из различных стран мира прибыли в Крым. В составе делегации – представители Донецкой и Луганской народных республик", - сказала Гридчина.
Ранее она отмечала, что официальная часть визита начнется в понедельник с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под предводительством которого Запорожское казачество в Переяславе 18 января 1654 года приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
По словам Гридчиной, в рамках визита также планируется посещение музея украинской вышивки в Симферополе. Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом".
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