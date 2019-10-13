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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган прокомментировал сообщения о бегстве боевиков из сирийской тюрьмы

19:59 13.10.2019 (обновлено: 22:52 13.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Сообщения, что сотни членов террористической группировки "Исламское государств"* сбежали из сирийского лагеря в результате операции турецких военных, являются дезинформацией, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что якобы 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР. Ранее курды заявили о бегстве ряда семей боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ* из лагеря.
"Они постоянно транслируют дезинформацию о том, что боевики ИГ* сбежали из тюрьмы. Они это делают для того, чтобы возбуждать США и Запад. Лидеры, с которыми я общаюсь, постоянно у меня об этом спрашивают", - сказал Эрдоган на встрече с турецкими журналистами в Стамбуле.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Граница Акчакале – Тель Абьяд
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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