Эрдоган прокомментировал сообщения о бегстве боевиков из сирийской тюрьмы

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Сообщения, что сотни членов террористической группировки "Исламское государств"* сбежали из сирийского лагеря в результате операции турецких военных, являются дезинформацией, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что якобы 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР. Ранее курды заявили о бегстве ряда семей боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ* из лагеря.

"Они постоянно транслируют дезинформацию о том, что боевики ИГ* сбежали из тюрьмы. Они это делают для того, чтобы возбуждать США и Запад. Лидеры, с которыми я общаюсь, постоянно у меня об этом спрашивают", - сказал Эрдоган на встрече с турецкими журналистами в Стамбуле.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.