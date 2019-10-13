Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией по ситуации в Сирии

АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о постоянных контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил, что Турция не имеет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии.

"Сочинское соглашение (с РФ по сирийскому Идлибу) успешно реализуется в итоге наших встреч в Тегеране и Анкаре. Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом Путиным. Если возникает вопрос, в течение суток можем переговорить и принять совместное решение относительно шагов, которые нужно предпринимать", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.