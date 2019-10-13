Ракетный эсминец США "Портер" зашел в одесский порт, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Портер" зашел в одесский порт с дружественным визитом, передает агентство Американский ракетный эсминец "Портер" зашел в одесский порт с дружественным визитом, передает агентство УНИАН

В субботу Черноморский флот РФ взял на сопровождение вошедший 12 октября в Черное море эсминец ВМС США "Портер". Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

"На рейде корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. С помощью двух морских буксиров эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола", - пишет агентство.

Конкретная программа пребывания экипажа эсминца в Одессе пока не сообщается.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".