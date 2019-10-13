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РИА Новости

Ракетный эсминец США "Портер" зашел в одесский порт, сообщили СМИ

19:17 13.10.2019
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© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Портер" зашел в одесский порт с дружественным визитом, передает агентство УНИАН.
В субботу Черноморский флот РФ взял на сопровождение вошедший 12 октября в Черное море эсминец ВМС США "Портер". Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
"На рейде корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. С помощью двух морских буксиров эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола", - пишет агентство.
Конкретная программа пребывания экипажа эсминца в Одессе пока не сообщается.
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Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".
Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.
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