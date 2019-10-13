Эрдоган призвал Меркель сделать выбор между Турцией и РПК

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей сделать выбор между Турцией и Рабочей партией Курдистана, против которой Анкара проводит операцию на севере Сирии.

"Я поговорил по телефону с Меркель. До этого глава МИД Германии заявил о прекращении продажи орудия Турции... Я сказал Меркель: "Смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?" - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.