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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган призвал Меркель сделать выбор между Турцией и РПК

16:53 13.10.2019 (обновлено: 23:03 13.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей сделать выбор между Турцией и Рабочей партией Курдистана, против которой Анкара проводит операцию на севере Сирии.
"Я поговорил по телефону с Меркель. До этого глава МИД Германии заявил о прекращении продажи орудия Турции... Я сказал Меркель: "Смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?" - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Вчера, 15:56РИА Новости
Меркель в беседе с Эрдоганом призвала прекратить операцию в Сирии
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииАнгела МеркельРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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