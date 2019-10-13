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РИА Новости
Культура

Пол Маккартни подарил работы своей жены музею в Глазго

20:01 13.10.2019
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© AFP 2019 / CENTRAL PRESSУчастник группы The Beatles Пол Маккартни с женой Линдой и их детьми
Участник группы The Beatles Пол Маккартни с женой Линдой и их детьми
© AFP 2019 / CENTRAL PRESS
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Пол Маккартни передал 14 фотографий, сделанных его женой Линдой, музею в Глазго, сообщает Artnet News.
Речь идет о снимках, на которых запечатлены такие знаменитости, как Джими Хендрикс и Мик Джаггер, а также кадрах из семейного архива.
Сейчас их можно увидеть на ретроспективной выставке Линды Маккартни, которую Пол вместе с дочерьми организовал в галерее и музее Келвингроув в Глазго.
Заместитель председателя городского совета города Дэвид МакДональд уточнил, что экспозиция пользуется большим успехом: "Мы очень рады, что именно у нас проходит эта выставка, и мы очень благодарны Маккартни за этот невероятно щедрый подарок".
Линда начала профессионально заниматься фотографией в 60-е годы. В 1968 она стала первой женщиной-фотографом, чью работу (снимок Эрика Клэптона) использовали для обложки журнала Rolling Stone.
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КультураНовости культурыВыставкиДжими ХендриксМик ДжаггерПол МаккартниГлазго (город)
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