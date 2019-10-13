Пол Маккартни подарил работы своей жены музею в Глазго

Участник группы The Beatles Пол Маккартни с женой Линдой и их детьми

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Пол Маккартни передал 14 фотографий, сделанных его женой Линдой, музею в Глазго, . Пол Маккартни передал 14 фотографий, сделанных его женой Линдой, музею в Глазго, сообщает Artnet News.

Речь идет о снимках, на которых запечатлены такие знаменитости, как Джими Хендрикс и Мик Джаггер, а также кадрах из семейного архива.

Сейчас их можно увидеть на ретроспективной выставке Линды Маккартни, которую Пол вместе с дочерьми организовал в галерее и музее Келвингроув в Глазго.

Заместитель председателя городского совета города Дэвид МакДональд уточнил, что экспозиция пользуется большим успехом: "Мы очень рады, что именно у нас проходит эта выставка, и мы очень благодарны Маккартни за этот невероятно щедрый подарок".