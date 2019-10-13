Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном

Люди фотографируют закат в Осаке, Япония. Архивное фото

Люди фотографируют закат в Осаке, Япония

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Японцы поделились в соцсетях сделанными перед мощным тайфуном "Хагибис" фотографиями, на которых небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.

Пользователей твиттера восхитила красота фиолетовых облаков, однако многие отметили, что это предвестник серьезной опасности.

The pinkish skies of Japan that was about to get hit by Super Typhoon Hagibis, taken by netizens. This reminds me of some scenes in the anime… it’s so aesthetically beautiful. A danger in disguise, a silence before the storm.



We sincerely pray for everyone’s safety in Japan. 🙏 pic.twitter.com/gzN2Hr0J85 — ʟᴀʟᴀɪɴᴇ 💛 (@yullaineedesu) October 12, 2019

"Напоминает сцены из аниме, невероятно красиво. Скрытая опасность, затишье перед бурей", — написала yullaineedesu.

"Фиолетовое небо никогда не было хорошим знаком", — прокомментировала снимки iamdivyakrish.

Sky turning pink and purple in Japan before the typhoon is unreal pic.twitter.com/VDIxXSnSZU — 🎃🦇Ah suh dude 🦇🎈 (@Taegerbomb) October 13, 2019

"Розово-пурпурное небо перед тайфуном — просто невероятно!" — отметил Taegerbomb.

This purple sky may be beautiful, but also a harbinger to Japan's worst typhoon in 60 years.#PrayForJapan pic.twitter.com/WtXPqSZJ6n — 💋𝓭𝔂𝓻𝓪 (@_missdyra) October 13, 2019

"Пурпурное небо может быть прекрасно, но оно предшествовало самому разрушительному тайфуну в Японии за 60 лет", — написала под фотографиями _missdyra.