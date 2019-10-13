Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном

The pinkish skies of Japan that was about to get hit by Super Typhoon Hagibis, taken by netizens. This reminds me of some scenes in the anime… it’s so aesthetically beautiful. A danger in disguise, a silence before the storm.— ʟᴀʟᴀɪɴᴇ 💛 (@yullaineedesu) October 12, 2019
We sincerely pray for everyone’s safety in Japan. 🙏 pic.twitter.com/gzN2Hr0J85
Let’s pray for Japan, a purple sky is never a good sign. #PrayForJapan #Japan #japanTyphoon pic.twitter.com/tKSHV898vl— 🌜Divya Krishnan🌛 (@iamdivyakrish) October 13, 2019
Sky turning pink and purple in Japan before the typhoon is unreal pic.twitter.com/VDIxXSnSZU— 🎃🦇Ah suh dude 🦇🎈 (@Taegerbomb) October 13, 2019
This purple sky may be beautiful, but also a harbinger to Japan's worst typhoon in 60 years.#PrayForJapan pic.twitter.com/WtXPqSZJ6n— 💋𝓭𝔂𝓻𝓪 (@_missdyra) October 13, 2019
Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.
Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.
По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.
В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.
В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.
В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.
В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.
Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.
Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.
В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.
В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.
В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.
В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.
В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.
В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.
Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.
Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.
Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.
По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.
В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.
В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.
Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.
В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.
В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.
В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.
Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.