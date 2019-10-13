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РИА Новости

Удар стихии: тайфун "Хагибис" в Японии

09:53 13.10.2019 (обновлено: 15:04 13.10.2019)
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© REUTERS / Kyodo

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

Ликвидация последствий тайфуна Хагибис в Японии
1 из 9

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
2 из 9

По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / Kyodo
© AP Photo / Mark Baker

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.

Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна Хагибис в Японии
3 из 9

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / Kyodo

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
4 из 9

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi

Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
5 из 9

Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
© AFP 2019 / Charly Triballeau

В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
6 из 9

В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

© AFP 2019 / Charly Triballeau
© REUTERS / Kyodo

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
7 из 9

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2019 / JIJI PRESS

В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
8 из 9

В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.

© AFP 2019 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kyodo

Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
9 из 9

Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.

© REUTERS / Kyodo
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияФото
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