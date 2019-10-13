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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган отказался от переговоров с Рабочей партией Курдистана

16:10 13.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался следовать призывам лидеров западных стран и начать переговоры с Рабочей партией Курдистана, против которой Анкара ведет операцию на севере Сирии.
"Как можно требовать от государства переговоров с террористической структурой? Не понимаю, как это могут озвучивать главы государств или премьер-министры. Мы не сядем за стол переговоров с террористами", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.
По его словам, турецкая армия могла бы завершить операцию в Сирии за несколько дней. "Однако операция затягивается из-за того, что мы стремимся избежать ущерба мирному населению. Турецкие военные работают с максимальной осторожностью", - добавил турецкий лидер.
По его словам, операция "Источник мира" направлена не против сирийского народа, в том числе этнических курдов, а против террористов, действующих в районах к востоку от реки Евфрат.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииРабочая партия КурдистанаСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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