СМИ: в Сомали при минометном обстреле военной базы пострадали семь человек

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек были ранены в результате минометного обстрела военной базы "Халане", расположенной на территории аэропорта Могадишо в Сомали, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, при обстреле были ранены трое солдат Африканского союза, трое строителей и один сотрудник разведки. Собеседники издания добавили, что все пострадавшие были доставлены на лечение в госпиталь Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).