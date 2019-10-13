Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T16:15Z
https://ria.ru/20191013/1559727640.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155502/49/1555024991_0:282:3053:1999_1036x0_80_0_0_c8078ae1d686758637bd892ac53fb4f2.jpg
РИА Новости

Меркель в беседе с Эрдоганом призвала прекратить операцию в Сирии

15:56 13.10.2019 (обновлено: 16:15 13.10.2019)
526
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонной беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом высказалась за немедленное прекращение военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает кабмин Германии.
Разговор состоялся в воскресенье по запросу турецкой стороны.
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
Вчера, 14:59Война в Сирии
Эрдоган заявил о 490 уничтоженных террористах в ходе операции в Сирии
"В центре беседы была ситуация на северо-востоке Сирии после начала там турецкой военной операции. Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции. Несмотря на обоснованные интересы Турции в сфере безопасности, операция грозит миграцией значительной части местного населения, дестабилизацией региона и укреплением позиций ИГ*", - говорится в сообщении кабмина.
Другими темами разговора стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и разведывательное бурение Турцией газовых месторождений в восточном Средиземноморье.
Германия выступает против операции Турции в Сирии. Накануне глава МИД ФРГ объявил, что кабмин Германии не одобрит новые поставки вооружений в Турцию в связи с действиями Анкары в Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
5111016
Обсудить 2
Военная операция Турции в СирииАнгела МеркельГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Эрдоган призвал Меркель сделать выбор между Турцией и РПК
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Глава Пентагона заявил, что SDF хотят начать контратаку на Турцию
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с Сергеем Лавровым в Джидде. 10 сентября 2017
Эр-Рияд обсуждает операцию Турции в Сирии с США и своими союзниками
Лента
новостей
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Турецкая операция в Сирии разворошила осиное гнездо, заявил эксперт
Американские военнослужащие в Сирии
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган отказался от переговоров с Рабочей партией Курдистана
Американские военнослужащие в Сирии
Глава Пентагона заявил о "праве на самооборону" уходящих из Сирии военных
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Турецкая армия и сирийская оппозиция взяли под контроль город Телль-Абъяд
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018
Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
ВС Турции взяли под контроль стратегически важную трассу в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за визита крымских депутатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
Лента новостейМолния