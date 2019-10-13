Меркель в беседе с Эрдоганом призвала прекратить операцию в Сирии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019

БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонной беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом высказалась за немедленное прекращение военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает кабмин Германии.

Разговор состоялся в воскресенье по запросу турецкой стороны.

"В центре беседы была ситуация на северо-востоке Сирии после начала там турецкой военной операции. Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции. Несмотря на обоснованные интересы Турции в сфере безопасности, операция грозит миграцией значительной части местного населения, дестабилизацией региона и укреплением позиций ИГ*", - говорится в сообщении кабмина.

Другими темами разговора стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и разведывательное бурение Турцией газовых месторождений в восточном Средиземноморье.

Германия выступает против операции Турции в Сирии. Накануне глава МИД ФРГ объявил, что кабмин Германии не одобрит новые поставки вооружений в Турцию в связи с действиями Анкары в Сирии.