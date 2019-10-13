Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии

Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"При обстрелах террористами наших городов погибли 18 мирных граждан и 147 получили ранения", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV

По словам президента Турции, в ходе операции погибли двое турецких военных и 16 "бойцов (оппозиционной) Сирийской национальной армии"

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.