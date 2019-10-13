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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии

15:02 13.10.2019 (обновлено: 22:53 13.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"При обстрелах террористами наших городов погибли 18 мирных граждан и 147 получили ранения", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.
По словам президента Турции, в ходе операции погибли двое турецких военных и 16 "бойцов (оппозиционной) Сирийской национальной армии"
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористческая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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