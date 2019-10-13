Делегация Совфеда во главе с Матвиенко посетит Сербию

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко 13-15 октября посетит Белград, сенаторы проведут ряд встреч с руководством Сербии и примут участие в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба СФ.

Ранее Матвиенко сообщила журналистам, что на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Белграде российская делегация выступит с инициативой подготовить резолюцию о недопустимости политических санкций против парламентариев.

По ее словам, предполагается внести на обсуждение резолюцию "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека". Сенатор уверена, что эту инициативу поддержат члены Межпарламентского союза. В этом случае документ будет подготовлен уже к осени следующего года. Кроме того, по линии Исполнительного комитета МПС будет обсуждаться возможность создания рабочей группы по вопросам мониторинга применения политических санкций с выработкой предложений по их недопущению, добавила она.

На предстоящей Ассамблее также состоится первое обсуждение проекта декларации МПС о парламентской дипломатии, который разрабатывается по инициативе российской стороны, отметила сенатор. Среди положений декларации - невмешательство во внутренние дела суверенных государств и недопустимость применения санкций против парламентариев.

Матвиенко сообщила, что планирует выступить с инициативами, касающимися признания победы во Второй Мировой войне всемирным наследием человечества и об учреждении Всемирного мемориала человечества.

Важными мероприятиями 141-й Ассамблеи станут заседания всех четырех постоянных комитетов, Форум женщин-парламентариев, Форум молодых парламентариев МПС.