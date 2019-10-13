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РИА Новости

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко посетит Сербию

14:40 13.10.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко 13-15 октября посетит Белград, сенаторы проведут ряд встреч с руководством Сербии и примут участие в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба СФ.
Ранее Матвиенко сообщила журналистам, что на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Белграде российская делегация выступит с инициативой подготовить резолюцию о недопустимости политических санкций против парламентариев.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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По ее словам, предполагается внести на обсуждение резолюцию "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека". Сенатор уверена, что эту инициативу поддержат члены Межпарламентского союза. В этом случае документ будет подготовлен уже к осени следующего года. Кроме того, по линии Исполнительного комитета МПС будет обсуждаться возможность создания рабочей группы по вопросам мониторинга применения политических санкций с выработкой предложений по их недопущению, добавила она.
На предстоящей Ассамблее также состоится первое обсуждение проекта декларации МПС о парламентской дипломатии, который разрабатывается по инициативе российской стороны, отметила сенатор. Среди положений декларации - невмешательство во внутренние дела суверенных государств и недопустимость применения санкций против парламентариев.
Матвиенко сообщила, что планирует выступить с инициативами, касающимися признания победы во Второй Мировой войне всемирным наследием человечества и об учреждении Всемирного мемориала человечества.
Важными мероприятиями 141-й Ассамблеи станут заседания всех четырех постоянных комитетов, Форум женщин-парламентариев, Форум молодых парламентариев МПС.
В составе делегации верхней палаты российского парламента вице-спикер СФ Галина Карелова, глава комитета по образованию и науке Лилия Гумерова, первый зампредседателя МПС, глава международного комитета Константин Косачев, председатель комитета по соцполитике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Сербии Валерий Рязанский, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСербияРоссияПолитика
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