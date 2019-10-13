ТЕГЕРАН, 13 окт – РИА Новости. Тегеран собрал улики по инциденту с иранским танкером в Красном море, но продолжит расследование до окончательного выяснения того, кто совершил нападение, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом Тегеран заявил о своей обеспокоенности по поводу безопасности танкеров, в том числе по последнему инциденту с иранским танкером Sabiti в пятницу недалеко от Саудовской Аравии.

"Мы собрали улики и представили их премьер-министру Пакистана, подчеркнув, что наше расследование продолжится до достижения окончательного результата и выяснения основных акторов, совершивших нападение", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Инцидент с танкером произошел за несколько дней до визита в Тегеран премьер-министра Пакистана, который, находясь в иранской столице, заявил, что не хотел бы конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, у которых в данный момент наблюдаются напряженные отношения.

Иран пока не называл, кто стоит за нападением.